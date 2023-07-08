ايلون ماسك: “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور”

هب بريس - وكالات

خرج الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك “العصفور الأزرق”، عن صمته معبرا عن رأيه في الضيف الجديد بمواقع التواصل.

ورد عبر حسابه في “تويتر”، اليوم السبت، على إحدى التغريدات حول هل تطبيق ميتا الجديد يهدد تويتر فقال “تطبيق ثريدز هو مجرد إنستغرام دون صور، وهو أمر لا معنى له، نظرا لأن الصور هي السبب الرئيسي لاستخدام الأشخاص لهذا التطبيق”.

كما تساءل ماسك “كم مرة قرأت التعليقات على صور إنستغرام؟ وتمنيت لو كان هناك المزيد؟”، مضيفاً “أنا شخصياً، لا أقرأها أبدا”.

كذلك، قال تعليقاً على تغريدة بشأن مشاركة البيانات بشكل غير قانوني “باستثناء منصة تويتر، تتشارك كبرى شركات التواصل الاجتماعي بكل سرور تحت رقابة شديدة”.

وتابع في تغريدة أخرى تعليقاً على إغلاق ميتا أي حساب في ثريدز ينشر أفكارا مخالفة “تخيل لو كانت جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحت إبهام مارك زوكربيرغ – مالك ميتا-“.

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