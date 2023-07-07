رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية يجددون الالتزام بسيادة الدول الأفريقية ووحدتها الترابية

2023-07-07 / 15:13
1
هبة بريس

جدد رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية المشاركون في الندوة البرلمانية التي نظمها مجلس النواب المغربي حول موضوع “التعاون البرلماني الإفريقي في ظل التحديات الراهنة”، التزام البرلمانات التي يمثلونها بسيادة الدول الإفريقية ووحدتها الترابية، وكذا بوحدة القارة.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي توج أشغال هذه الندوة التي التأمت يومي الخميس والجمعة وناقشت ثلاثة مواضيع رئيسية تتعلق بـ”المساهمة البرلمانية في تعزيز السلم والأمن في إفريقيا” و”تحديات الأمن الغذائي في القارة الإفريقية” و “دور لجان الخارجية في دعم التعاون الإفريقي المشترك”.

وأعرب رؤساء لجان الخارجية بالبرلمانات الإفريقية أيضا، عن “التزامهم الراسخ بقيم الديمقراطية والتعددية”، مشددين على دور البرلمانات الإفريقية في تعزيز التنمية المستدامة لفائدة شعوب القارة جمعاء.

ودعوا في هذا السياق، المنتظم البرلماني الإفريقي إلى “تحمل مسؤوليته النبيلة كقناة للتواصل والتشاور قادرة على توحيد شعوب القارة”، معتبرين أن “العمل المشترك بين الحكومات لا يكفي لوحده لتحصين القارة ضد الهشاشة الأمنية”.

وأكدوا اعتزامهم مواصلة التعبئة بصفتهم ممثلين عن لجان الشؤون الخارجية في مؤسساتهم التشريعية “بهدف تعزيز ودعم العمل البرلماني الإفريقي المشترك”، معربين عن جزيل الشكر لمجلس النواب المغربي على الاستقبال الحار الذي خص به المشاركين في هذا الحدث الهام.

ويندرج تنظيم هذه الندوة التي شارك فيها برلمانيون، وخبراء وباحثون في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وحرص المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على تعزيز التعاون والتضامن على صعيد القارة الإفريقية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنيف .. المغرب يستعرض جهوده لحماية الملكية الفكرية

جنيف .. المغرب يستعرض جهوده لحماية الملكية الفكرية

2023-07-07 / 18:37
Photo of جنيف .. المغرب يستعرض جهوده لحماية الملكية الفكرية

جنيف .. المغرب يستعرض جهوده لحماية الملكية الفكرية

2023-07-07 / 17:48
Photo of لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الـ58 للسلك العادي لرجال السلطة

لفتيت يترأس حفل تخرج الفوج الـ58 للسلك العادي لرجال…

2023-07-07 / 10:00
Photo of هلال: إفريقيا هي الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية الصعبة

هلال: إفريقيا هي الأكثر تضررا من التداعيات الاقتصادية الصعبة

2023-07-07 / 09:19
Photo of المغرب وألمانيا يشيدان بالعلاقات الثنائية الممتازة

المغرب وألمانيا يشيدان بالعلاقات الثنائية الممتازة

2023-07-06 / 21:53
Photo of هلال: الملك محمد السادس جعل من القضية الفلسطينية أولوية وطنية

هلال: الملك محمد السادس جعل من القضية الفلسطينية أولوية…

2023-07-06 / 20:13
Photo of المغرب ـ إيطاليا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الماء

المغرب ـ إيطاليا.. تعزيز التعاون الثنائي في مجال الماء

2023-07-06 / 19:32
Photo of الصحراء المغربية.. ألمانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

الصحراء المغربية.. ألمانيا تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي

2023-07-06 / 17:18
Photo of أمام حركة عدم الانحياز.. هلال يفند تناقضات وزير الخارجية الجزائري

أمام حركة عدم الانحياز.. هلال يفند تناقضات وزير الخارجية…

2023-07-06 / 14:53
Photo of بوعيدة: المغرب مصمم على تعزيز روابطه مع الدول الافريقية

بوعيدة: المغرب مصمم على تعزيز روابطه مع الدول الافريقية

2023-07-06 / 13:44

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق