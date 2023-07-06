رسميا.. ميتا تطلق تطبيقها الجديد “ثريدز” المنافس لتويتر

هبة بريس - وكالات

أطلقت شركة ميتا العملاقة المالكة لفيسبوك رسميا تطبيق “ثريدز” الذي يرتكز على المنشورات النصية ويشكل منافسا جديا لتويتر، لكن مخاوف قانونية أرجأت عملية إطلاقه في أوروبا إلى وقت لاحق.

ويعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

كما بات “ثريدز” متوافرا في متجري آبل وبلاي ستور عند الساعة 23,00 ت.غ مساء الأربعاء، مع حسابات ناشطة عليه لمشاهير مثل شاكيرا وجاك بلاك إضافة إلى وسائل إعلام ومنصات مثل هوليوود ريبورتر وفايس وأيضا نتفلكس.

بدوره، كتب مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا في أول منشور له على التطبيق الجديد “لنبدأ الآن. أهلا بكم في ثريدز”.

ويعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

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