رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي يؤكد على دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء

هبة بريس

جدد رئيس الجمعية الوطنية لجيبوتي، ديليتا محمد ديليتا، اليوم الأربعاء بالرباط، التأكيد على دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء.

وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد ديليتا عبر خلال مباحثات أجراها مع رئيس المجلس، النعم ميارة، عن التزام جمهورية جيبوتي بالدفاع عن هذا الموقف في كل المحافل الإقليمية والدولية.

وأضاف البلاغ أن المسؤول الجيبوتي نوه بعلاقات الصداقة التي تجمع بلده والمغرب، “والتي شهدت دينامية متواصلة خلال السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن زيارته للمملكة على رأس وفد برلماني هام تهدف بالأساس إلى الاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية “المتميزة”.

وشدد في هذا السياق على ضرورة الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، منوها بالاستراتيجية المتبعة من قبل المغرب في تنويع الشراكات إقليميا ودوليا مع إعطاء مضمون حقيقي للعمق الإفريقي في علاقات المملكة مع بلدان القارة الإفريقية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس المستشارين بجودة العلاقات السياسية بين المغرب وجيبوتي، والقائمة على الثقة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين يتقاسمان نفس الرؤى والمواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب في هذا الإطار عن امتنانه للموقف الثابت لجمهورية جيبوتي الداعم لمغربية الصحراء، معتبرا أنه “سيساهم لا محالة في إيجاد حل سياسي ودائم لهذا النزاع المفتعل، وجلب الاستقرار للمنطقة في ظل التحديات الأمنية والتنموية التي تواجهها”.

من جهة أخرى، وبعد أن قدم شروحات حول التجربة البرلمانية المغربية، لا سيما في ما يتعلق بتركيبة مجلس المستشارين ووظائفه الدستورية، شدد السيد ميارة على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، وذلك بالرفع من وتيرة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب، معربا عن استعداد المجلس لمواكبة هذه العلاقات وجعلها آلية لتحفيز حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية وغيرها من أوجه التعاون الثنائي.

واقترح ميارة في هذا الإطار إحداث منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال بالبلدين من أجل استثمار فرص التعاون المتاحة في عدد من المجالات.

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