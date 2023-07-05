هولندا.. حظر الهواتف والساعات الذكية في فصول الدراسة

2023-07-05 / 13:48
0
هبة بريس - وكالات

دعت الحكومة الهولندية، أمس الثلاثاء، إلى حظر الهواتف المحمولة والساعات الذكية في المدارس الثانوية، معتبرة أنها تشوش على التلاميذ في فصول الدراسة.

وطلبت سلطات لاهاي من إدارات المدارس في هولندا الاتفاق بحلول أكتوبر المقبل مع المعلمين وأولياء الأمور والتلاميذ على لوائح داخلية تقضي بمنع هذه الأجهزة في الفصول الدراسية اعتبارا من يناير المقبل.

وأوضحت الحكومة الهولندية في بيان بهذا الخصوص، أن “ثمة أدلة متزايدة على أن للهواتف الذكية تأثيرا ضارا أثناء الدراسة”، إذ أنها “قد تحد من تركيز التلاميذ، مما ينعكس سلبا على أدائهم”.

وأضافت: “لهذا السبب، لن يُسمح باستعمال الهواتف المحمولة ولا الأجهزة اللوحية أو الساعات الذكية في الفصول الدراسية اعتبارا من فاتح يناير 2024”.

وأعرب وزير التعليم الهولندي، روبرت ديكغراف، في رسالة وجهها إلى مجلس النواب عن أمله في “تحول ثقافي يؤثر بشكل إيجابي على مناخ التعلم في الفصول الدراسية”.

وأضاف في رسالته أن “الهواتف المحمولة أضحت جزءا أساسيا من الحياة اليومية” للناس، إذ أنها “تتيح الولوج إلى المعلومات والتواصل (…) إلا أن مسألة وجودها مع التلاميذ في الفصول الدراسية أضحى موضع اعتراض متزايد”، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية “أظهرت أن الاستخدام غير التعليمي للهواتف المحمولة يضر” بالبيئة المدرسية.

وأحجمت حكومة ائتلاف الوسط واليمين بزعامة مارك روته عن إصدار قرار رسمي بحظر الهواتف في الفصول الدراسية، لكنها أعلنت عن تحفظها على الحق في اتخاذ هذا الإجراء بعد تقويم أول للوضع في يونيو 2024.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جريمة بشعة في مصر.. سيدة تقت.ل طفليها التوأم بطريقة مروعة

جريمة بشعة في مصر.. سيدة تقت.ل طفليها التوأم بطريقة…

2023-07-05 / 10:38
Photo of قيس سعيد: تونس لن تكون أرضا لتوطين الأفارقة الوافدين عليها

قيس سعيد: تونس لن تكون أرضا لتوطين الأفارقة الوافدين…

2023-07-05 / 10:06
Photo of إدانة بريطاني أشعل النار في شقة عائلة مسلمة.. وق– تل الأم وابنتيها

إدانة بريطاني أشعل النار في شقة عائلة مسلمة.. وق–…

2023-07-04 / 22:04
Photo of هولندي إلى المحاكمة بعد ما “فعله” وقاله عن المصحف

هولندي إلى المحاكمة بعد ما “فعله” وقاله عن المصحف

2023-07-04 / 21:57
Photo of “موريتانيا” تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

“موريتانيا” تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة

2023-07-04 / 19:31
Photo of “بايدن” يتحدث عن عمليات إطلاق النار : نحزن.. ونصلي

“بايدن” يتحدث عن عمليات إطلاق النار : نحزن.. ونصلي

2023-07-04 / 19:08
Photo of المغرب يستعرض تجربته في التنمية المستدامة بكوبنهاغن

المغرب يستعرض تجربته في التنمية المستدامة بكوبنهاغن

2023-07-04 / 19:02
Photo of مصر تستعيد قطعة مسروقة من تمثال “رمسيس الثاني”

مصر تستعيد قطعة مسروقة من تمثال “رمسيس الثاني”

2023-07-04 / 18:49
Photo of ثلاثة ق..تلى وثمانية مصابين في حادث إطلاق نار في تكساس

ثلاثة ق..تلى وثمانية مصابين في حادث إطلاق نار في…

2023-07-04 / 18:26
Photo of جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم ينت.حر

جريمة صادمة تهز الجزائر.. شخص يقت.ل زوجته وجارته ثم…

2023-07-04 / 15:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق