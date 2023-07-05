السعودية تبدأ بإصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة

2023-07-05 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

بدأت المملكة العربية السعودية، إصدار التأشيرات الإلكترونية للعمرة، والهادفة إلى تمكين المزيد من المسلمين للقدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة والزيارة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتهدف تلك الخطوة كذلك، إلى تسهيل إجراءات وصول المعتمرين والزوار إلى المملكة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم خلال تواجدهم على أراضيها.

وذكرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة أن التقديم على طلبات التأشيرة الإلكترونية يتم عبر منصة “نسك” على أن يكون موعد قدومهم ابتداء من غُرّة محرم 1445هـ.

وتوفر منصة “نسك” إضافة إلى التأشيرات الإلكترونية اختيار خدمات السكن والإقامة والتنقل، بالإضافة إلى حُزمة من المعلومات الإثرائية والخرائط التفاعلية بعدة لغات، بخطوات بسيطة، وعلى مدار الساعة.

وأقرت المملكة مجموعة من التسهيلات ضمن حزمة من التشريعات التطويرية التي عملت عليها مؤخرًا.

وتضم تلك التسهيلات تخفيض مبلغ التأمين للمعتمرين بنسبة 63% مع المحافظة على استدامة الخدمات الصحية المتميزة لهم، وإصدار تأشيرة العمرة في أقل من 24 ساعة، وتمديد تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً.

يضاف إلى ذلك عدم وجود اشتراطات صحية، وكذلك عدم اشتراط وجود مَحرم للمرأة، بالإضافة إلى تمكين ضيوف الرحمن من التنقل بكل أريحية داخل المملكة، للتعرف على التنوع الثقافي الفريد، وإثراء وتعميق تجربتهم الدينية والثقافية.

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