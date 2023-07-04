شركة صينية تستثمر في مصنع لبطاريات الليثيوم في المغرب

هبة بريس

أعلنت شركة “قوانتزو تينسي” للمعدات التكنولوجية، ووهي شركة تصنيع كيميائية مقرها الصين تقوم بتطوير وتصنيع وبيع المواد الكيميائية الدقيقة والمواد الجديدة، عن خطط لاستثمار 280 مليون دولار (2.02 مليار يوان) لفتح مصنع جديد في المغرب.

وفقا لموقع “أنفيستمنت مونيتور” سيقوم المصنع الجديد بإنتاج وبيع مواد بطاريات الليثيوم أيون (Li-ion).

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من إعلان شركة “قوانتزو تسي”Guangzhou Tinci عن استثمار كبير في مصنع جديد للكهرباء لبطارية الليثيوم في ولاية تكساس الأمريكية.

ويثبت المغرب أنه مرتع شمال إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر المتعلق بالسيارات الكهربائية والبطاريات.

في يونيو، أعلنت شركة Gotion High Tech، الشركة المصنعة لبطاريات الطاقة Li-ion في الصين ومنتجات نقل وتحويل الكهرباء، عن خطط لاستثمار 6.4 مليار دولار لإنشاء مرفق جديد لتصنيع بطاريات EV 100 جيجاوات في الساعة في البلاد.

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