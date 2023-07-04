الجامعة العربية تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة الملك في حماية الأقصى

2023-07-04 / 16:21
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هبة بريس

أكد مجلس الجامعة العربية على دور لجنة القدس، برئاسة الملك محمد السادس في حماية المسجد الأقصى ودعم صمود المقدسيين.

وجدد المجلس في القرار الذي صدر في ختام اجتماعه الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته.

ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية بكافة أشكالها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.

ومثل المغرب في الاجتماع سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية أحمد التازي.

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