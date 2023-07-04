“ميتا” تعلن عن إطلاق منافس “تويتر”

2023-07-04 / 11:02
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هبة بريس - وكالات

تستعد شركة “ميتا” لإطلاق تطبيق جديد لمنافسة “تويتر” هذا الأسبوع، ويحمل اسم “ثريدز” (Threads)، وسيتم ربطه بـ”إنستغرام”.

وقد أتاحت الشركة التطبيق في متجر App Store، استعدادا لتنزيله على أجهزة “آبل” بمجرد إصدار “ثريدز” رسميا في 6 و7 يوليو (حسب البلد الذي يعيش فيه المستخدم).

وظهر تطبيق “ثريدز”، المرتبط بـ ” إنستغرام”، في متجر تطبيقات “آبل” يوم الثلاثاء، قبل إطلاقه يوم الخميس. كما أطلقت شركة “ميتا” صفحة ويب جديدة مع العد التنازلي قبل الإصدار.

ويعد التطبيق الجديد أحدث فصل في المنافسة بين مالك “فيسبوك”، مارك زوكربيرغ، وإيلون ماسك الذي امتلك “تويتر” منذ أكتوبر الماضي.

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