إسحاق هرتسوغ يمنح “وسام الشرف الرئاسي” لأندري ازولاي

2023-07-03 / 11:09
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هبة بريس

كشف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، عن لائحة الأسماء الذين سيتم منحهم وسام الشرف الرئاسي لهذا العام، حيث شملت اسم أندريه أزولاي، المستشار اليهودي للملك محمد السادس.

وسيمنح الرئيس الإسرائيلي الوسام لأزولاي (82 عاما) والذي تولى منصبه منذ حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وذلك في فئة الأفراد “الذين قدموا مساهمة فريدة للشعب اليهودي”.

وأفاد بيان رسمي للرئاسة، جاء فيه: “لقد قدم أزولاي مساهمة استثنائية للعالم اليهودي ويهود المغرب ودولة إسرائيل في تنمية العلاقات مع المغرب والحفاظ عليها على مر السنين، والحفاظ على التراث اليهودي في المغرب وتقديم الدعم والمشورة للقادة الإسرائيليين في سعيهم من أجل السلام في الشرق”.

وأضاف أن “رؤيته في إقامة علاقات ودية وسلمية بين إسرائيل والمغرب تحققت في اتفاقيات إبراهيم ونفوذه واضح في كل مجال من مجالات هذه العلاقات”.

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