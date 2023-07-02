ألمانيا: “نتابع بقلق بالغ مايحدث بفرنسا ونتمنى أن يتحسن الوضع سريعا”

2023-07-02 / 16:23
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هبة بريس ـ وكالات

اعرب المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد عن “قلقه” لاستمرار أعمال الشغب في المدن الفرنسية والتي أدت الى إلغاء زيارة دولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى ألمانيا.

وقال شولتس في مقابلة مع قناة “اي آر دي” التلفزيونية العامة “بالتأكيد نتابع بقلق” ما يحصل في فرنسا، مضيفا “لدي أمل كبير، وأنا مقتنع تماما، بأن رئيس الدولة الفرنسية سيجد السبل لضمان تحسن الوضع سريعا”.

وكان مقررا أن يبدأ ماكرون الاحد زيارة دولة لألمانيا تهدف الى منح العلاقات بين البلدين زخما جديدا، وخصوصا أن ثمة تباينات بينهما حول ملفات عدة في مجالي الدفاع والطاقة، وكذلك بالنسبة الى الانضباط المالي في أوروبا.لكنه ارجأها بسبب الاضطرابات التي تشهدها فرنسا.

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