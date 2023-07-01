القيادة العسكرية: “20 ألف من المغاربة سيخضعون هذا العام للتجنيد”

هبة بريس ـ الرباط

انطلقت اليوم السبت، عملية توجيه الاستدعاءات للمجندين الجدد للخدمة العسكرية ضمن الفوج 38 برسم سنة 2023، بغية إرسالها إلى المجندين عبر مختلف أنحاء التراب الوطني.

و بناءا على نتائج عملية الإحصاء التي أشرفت عليها وزارة الداخلية، والتي شملت فئة المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، تم البت في طلبات الإعفاء من طرف اللجان الجهوية المختصة.

و قد جرى في أعقاب ذلك وضع قاعدة بيانات المدعودين لأداء الخدمة العسكرية رهن إشارة مكتب التجنيد بالقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، كما سيتم وضعها رهن إشارة الدرك الملكي قصد تبليغها لمختلف المترشحين.

هذه الوثيقة تتضمن جميع المعلومات اللازمة التي ستمكن المجندين من الالتحاق بمراكز الانتقاء القريبة من محل سكناهم، والتي تتوزع على مختلف أنحاء التراب الوطني، بالإضافة إلى قسيمة للتنقل تتيح للمدعو لأداء الخدمة العسكرية الالتحاق مجانا بمراكز الانتقاء سواء عبر القطار أو الحافلة.

و على إثر عملية الانتقاء، التي تمتد ما بين فاتح و 20 شتنبر المقبل، سيتم حصر لوائح المجندين لهذه السنة والمحددة في 20 ألف مجندة ومجند.

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