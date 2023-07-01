احتجاجات فرنسا.. مهاجمة 31 مركزا للداخلية و 27 مركزا للشرطة و الدرك

هبة بريس ـ وكالات

أكدت وسائل إعلام فرنسية أنه تم إضرام النيران في أكثر من 1300 سيارة و 234 مبنى في فرنسا خلال الليلة الماضية أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بعد مقتل شاب من أصول مغاربية على يد الشرطة.

وأضافت ذات المصادر: “أما فيما يتعلق بالأضرار المادية، فلقد تم تسجيل وقوع 2560 حريقا في الأماكن العامة، وتم حرق 1350 سيارة، وكذلك احترقت أو تضررت 234 من المباني”.

ووفقا للمصدر نفسه، هاجم المحتجون 31 مركزا لوزارة الداخلية و 16 مركزا للشرطة البلدية و 11 ثكنة لقوات الدرك.

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