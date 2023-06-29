إيطاليا..محكمة الإستئناف بطورينو تقضي بالمؤبد في حق مهاجر مغربي

2023-06-29 / 18:08
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عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بعد جلسات ماراثونية أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بطورينو شمال إيطاليا، المؤبد في حق مهاجر مغربي يدعى” م – ع “في قضية تعود تفاصيلها لسنة الماضية الذي رمى بطفلة لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من الطابق الخامس بمدينة طورينو.
واعتبر المدعي العام في مرافعته أن “الحكم الابتدائي الصادر في هذه النازلة كان صائبا بإدانته للمتهم بعقوبة المؤبد ونتفق معه.

أما دفاع الضحية فقد التمس رفع العقوبة الصادرة ابتدائيا في حق المتهم إلى أقصاها في المرحلة الإستئنافية وفق فصول المتابعة، كما التمس تعويضا شهريا بمثابة نفقة لفائدة ذوي الحقوق . فيما التمس دفاع المتهم البراءة للجاني ، وتمتيعه احتياطيا بظروف التخفيف لفائدة الشك .

وخلف هذا الحكم الابتدائي موجة من الاستياء والغضب لدى فعاليات حقوقية ومدنية تعنى بحقوق المرأة والطفل، والتي اعتبرت أن هذا الحكم “غير منصف ويمس حماية الطفولة والنساء”، مطالبة بعقوبة الإعدام وبتشديد العقوبات على مقترفي هذه الجرائم.

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