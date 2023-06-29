الخارجية الايرانية: نرحب بتطوير العلاقات مع المغرب

هبة بريس

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الخميس، أن بلاده ترحب بتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم الإسلامي، بما في ذلك مصر والمغرب.

وقال حسين أمير عبد اللهيان في حفل أقيم بمناسبة عيد الأضحى وبحضور سفراء الدول الإسلامية المقيمين في إيران بوزارة الخارجية: الحكومة الإيرانية تولي اهتماما خاصا للعلاقة مع العالم الإسلامي ودول المنطقة.

وأعرب عن ارتياحه لعودة العلاقات بين السعودية وإيران إلى طبيعتها في الأشهر الأخيرة من خلال الدبلوماسية والتفاوض، معبرا عن أمله في تطور العلاقات والعودة الطبيعية للعلاقات مع الدول الإسلامية الأخرى في المنطقة والعالم، بما في ذلك مصر و كما نرحب بالمغرب.

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