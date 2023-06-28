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عيد الأضحى وموجة الحرارة.. الـONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء الشروب

2023-06-28 / 15:49
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هبة بريس - الرباط

أنهى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء إلى علم زبنائه الكرام أنه نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة.

وحسب بلاغ للمكتب، فقد ساهمت هذه الوضعية في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب.

وفي هذا الإطار وللحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك، يهيب المكتب بمختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.

ومن جهة أخرى، ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير.

وأشار المكتب، إلى أنه يبقى رهن إشارة زبنائه الكرام، ويعلمهم أن فرقه تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف.

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