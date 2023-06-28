صحيفة اسبانية: الزلزولي فرض نفسه كـ “نجم بلا منازع” 

هبة بريس

كتبت صحيفة (AS) الرياضية الإسبانية، اليوم الأربعاء 28 يونيو، أن الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي، أحد لاعبي نادي برشلونة، فرض نفسه كـ “نجم بلا منازع” في بطولة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة المقامة حاليا بالمغرب.

وقالت الصحيفة المتخصصة إن “الزلزولي سجل بالفعل في مباراتين ثلاثة أهداف وصنع هدفين مما يجعله نجم البطولة بلا منازع”، مشيرة إلى أن لاعب برشلونة الذي وقع على موسم جيد على سبيل الإعارة في أوساسونا يواصل تأكيد علو كعبه.

وبحسب الصحيفة، فإن “العديد من الأبطال المغاربة الذين تألقوا في كأس العالم الماضية يتابعون المباريات من المدرجات، لكن الزلزولي يظهر موهبته على أرضية الملعب، رغم أنه سبق له لعب 41 مباراة هذا الموسم، 34 مع أوساسونا وسبع مع منتخب بلاده”.

وتضيف (AS) أن المهاجم المغربي الذي سيستأنف التدريبات مع الفريق الكتالوني يوم 10 يوليوز، مرغوب فيه من قبل عدة أندية.

وخلصت الصحيفة الرياضية إلى أنه بعد التأهل التاريخي لنصف نهائي المونديال في قطر، يمكن للكرة المغربية أن تعتمد على الأداء الرائع للزلزولي خلال كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة لمواصلة زخمها ومواجهة تحديات جديدة.

وتأهل المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة إلى نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة، عقب فوزه على نظيره الغاني بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الثلاثاء، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، برسم الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لهذه البطولة المقامة بالمغرب إلى ثامن يوليوز المقبل.

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