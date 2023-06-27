بنسعيد: “محاولات السطو على تراثنا مستمرة.. لكن يبقى المغرب هو الأصل”

2023-06-27 / 17:15
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هبة بريس - لبنى أبروك

أكد وزير الثقافة والتواصل والشباب محمد المهدي بنسعيد، استمرار محاولات السطو على التراث اللامادي المغربي من طرف بعض الشركات الكبرى وبعض الدول.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن وزارته قامت بتكوينات موجهة للشباب لمواجهة حملات السطو، مشيرا إلى أن حماية الثقافة والتراث المغربيين مسؤولية الجميع من القطاعات المعنية والفاعلين السياسيين وكذا المجتمع المدني والشباب الصاعد.

وأضاف الوزير، أن وزارته أطلقت عددا من البرامج للدفاع وحماية التراث الوطني الغني جدا والذي يتضمن عددا من المجالات، مسترسلا بالقول “التحدي هو الدفاع عن تراثنا دوليا وحمايته”.

وختم الوزير حديثه بالقول: “للأسف، محاولة السطو على تراثنا من طرف بعض الدول مستمرة وستبقى مستمرة، لكن يبقى المغرب هو الأصل”

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