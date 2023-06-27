الملك: “متمنياتنا لشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار”

2023-06-27 / 12:29
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هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جليه، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيد استقلالها.

وأعرب العاهل المغربي، في هذه البرقية، عن أصدق التهاني للرئيس عمر جليه، وأطيب المتمنيات لشعب جيبوتي الشقيق باطراد التقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس ” كما أود بهذه المناسبة المجيدة أن أعرب لفخامتكم عن مدى اعتزازي بما يجمع بين بلدينا من علاقات أخوية راسخة وتعاون فعال، وبما يحذونا من إرادة مشتركة لتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير شعبينا الشقيقين، وصالح أمتنا العربية وقارتنا الإفريقية”.

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تعليق واحد

  1. سير عندم وعيش لاش متقل علينا بخلاصك خلاصك ديال عامين يفك علينا لكريدي ديال البنك الدولي عطينا التيساع أنت والشماكرية خوتك

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