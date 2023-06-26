“ميارة ” يؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين المغرب والشيلي

هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، خلال مباحثات أجراها مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي، خابيير فرانسيسكو، اليوم الإثنين بالرباط، على ضرورة تعزيز علاقات البلدين، خاصة في شقها البرلماني والاقتصادي.

وأفاد بلاغ للمجلس بأن ميارة، ذكّر خلال هذا اللقاء بمقترح سابق يقضي بخلق منتدى اقتصادي بين المغرب والشيلي من أجل استثمار فرص التعاون المتاحة في عدد من المجالات، مشيدا بمستوى علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، والتي تستند إلى روابط تاريخية وحضارية مشتركة.

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أشاد رئيس مجلس المستشارين بالدعم الثابت للشيلي، حكومة وبرلمانا، للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن من شأن هذا الموقف الواضح دعم المغرب في جهوده الرامية إلى إيجاد حل سلمي لهذا النزاع المفتعل الذي عمر لأزيد من 40 سنة.

من جهته، جدد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الشيلي التعبير عن موقف بلاده الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشيرا إلى أن الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني الشيلي لمدينة العيون مكنت من الاطلاع على دينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

كما أبرز فرانسيسكو أن هذا اللقاء يجسد عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والتي شهدت زخما قويا في السنوات الأخيرة، معربا عن رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستفادة من التجربة المغربية، خاصة في مجالات تدبير الهجرة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة.

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