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قطر ترفع جميع قيود فيروس كورونا

2023-06-26 / 12:18
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.

وقالت الوزارة على تويتر، “لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى”.

وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.

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