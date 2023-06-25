مدرب ليفركوزن يتصل شخصيا باللاعب المغربي الزلزول

هبة بريس _ رياضة

قالت تقارير صحافية إن باير ليفركوزن أصبح مهتمًا جدًا بالتعاقد مع اللاعب الدولي، عبد الصمد الزلزولي، المشارك في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة رفقة المنتخب المغربي الأولمبي.

وأكدت قناة “إل ناسيونال” الكتلونية أن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، معجب بقدرات الزلزولي، وأنه اتصل شخصيًا باللاعب المغربي لسؤاله عن أهدافه في الموسم الجديد وإمكانية الاعتماد عليه في تشكيلة الفريق الألماني.

وأوضح ذات المصدر أن باير ليفركوزن منفتح على إجراء مفاوضات مع برشلونة، من أجل التعاقد مع الزلزولي بنظام الإعارة أو في صفقة انتقال نهائي.

هذا وأشارت القناة الكتلونية إلى أن احتمالية رحيل اللاعب الفرنسي، موسى ديابي، عن باير ليفركوزن، ستزيد من فرص انتقال الزلزولي إلى النادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفي.

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