مدرب ليفركوزن يتصل شخصيا باللاعب المغربي الزلزول

2023-06-25 / 14:46
0
هبة بريس _ رياضة

قالت تقارير صحافية إن باير ليفركوزن أصبح مهتمًا جدًا بالتعاقد مع اللاعب الدولي، عبد الصمد الزلزولي، المشارك في كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة رفقة المنتخب المغربي الأولمبي.

وأكدت قناة “إل ناسيونال” الكتلونية أن مدرب باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، معجب بقدرات الزلزولي، وأنه اتصل شخصيًا باللاعب المغربي لسؤاله عن أهدافه في الموسم الجديد وإمكانية الاعتماد عليه في تشكيلة الفريق الألماني.

وأوضح ذات المصدر أن باير ليفركوزن منفتح على إجراء مفاوضات مع برشلونة، من أجل التعاقد مع الزلزولي بنظام الإعارة أو في صفقة انتقال نهائي.

هذا وأشارت القناة الكتلونية إلى أن احتمالية رحيل اللاعب الفرنسي، موسى ديابي، عن باير ليفركوزن، ستزيد من فرص انتقال الزلزولي إلى النادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيفا: زياش “فنان مغربي” وأمهر النجوم الذين مروا على الكرة العربية

فيفا: زياش “فنان مغربي” وأمهر النجوم الذين مروا على…

2023-06-25 / 14:19
Photo of المغرب يتوج بطلا للبطولة العربية الـ23 لألعاب القوى للكبار

المغرب يتوج بطلا للبطولة العربية الـ23 لألعاب القوى للكبار

2023-06-25 / 09:26
Photo of المنتخب الوطني يحقق فوزا مثيرا أمام غينيا في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

المنتخب الوطني يحقق فوزا مثيرا أمام غينيا في كأس…

2023-06-24 / 23:01
Photo of الياميق يتلقى عرضا من الدوري السعودي

الياميق يتلقى عرضا من الدوري السعودي

2023-06-24 / 19:44
Photo of مدرب إتحاد جدة السعودي يحسم مصير حمد الله بعد قدوم بنزيما

مدرب إتحاد جدة السعودي يحسم مصير حمد الله بعد…

2023-06-24 / 18:30
Photo of صحيفة “ماركا”: مانشستر سيتي يريد التعاقد مع أشرف حكيمي

صحيفة “ماركا”: مانشستر سيتي يريد التعاقد مع أشرف حكيمي

2023-06-24 / 16:53
Photo of لقجع بهنئ الجيش الملكي بتتويجه بلقب البطولة

لقجع بهنئ الجيش الملكي بتتويجه بلقب البطولة

2023-06-24 / 10:10
Photo of بطولة العالم المدرسية للتايكواندو.. المغرب يحرز 7 ميداليات

بطولة العالم المدرسية للتايكواندو.. المغرب يحرز 7 ميداليات

2023-06-24 / 09:37
Photo of “ليفربول ” يحتفي بذكرى انضمام المصري صلاح إلى صفوفه

“ليفربول ” يحتفي بذكرى انضمام المصري صلاح إلى صفوفه

2023-06-23 / 23:20
Photo of الجيش الملكي يتوج بلقب البطولة الاحترافية

الجيش الملكي يتوج بلقب البطولة الاحترافية

2023-06-23 / 22:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق