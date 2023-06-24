زيارة مبابي لمراكش حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي

2023-06-24 / 15:24
نجلاء مزيان: هبة بريس

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، بمقاطع فيديوهات توثق زيارة نجم “باريس سان جيرمان” امبابي لمدينة مراكش.

وحضر امبابي يوم أمس الجمعة لافتتاح أحد المحلات الخاصة بالساعات الفاخرة، حيث كان يتواجد أيضا نجم المنتخب المغربي سفيان أمرابط.

هذا و يعد كيليان مبابي من أفضل اللاعبين في العالم فضلا عن أنه معروف بدقته في الإنهاء و المراوغة و السرعة العالية،و هو يلعب في مركز الهجوم مع نادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي و‌المنتخب الفرنسي.

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