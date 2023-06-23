“المغرب” يعلن تأجيل قمة “النقب” إلى ما بعد الصيف

هبة بريس _ الرباط

قال وزير الخارجية ناصر بوريطة اليوم الجمعة إن المغرب ستؤجل قمة من المقرر أن تستضيفها بين إسرائيل والدول العربية الموقعة على اتفاقيات إبراهيم إلى ما بعد الصيف، وذلك في ضوء التوتر المتزايد في الضفة الغربية.

ويأتي قرار تأجيل القمة بعدما قررت إسرائيل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة وفي أعقاب مداهمة إسرائيلية لجنين أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال بوريطة في بيان إن القرار يتعلق في جانب منه بالجدول الزمني لكنه يرجع أيضا إلى “التصرفات الاستفزازية والأحادية الإسرائيلية التي تؤجج الوضع وتؤثر سلبا على جهود تحقيق التهدئة وتقوض فرص السلام في المنطقة”.

وأدان بوريطة مداهمة الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين بالضفة الغربية واستنكر قرار إسرائيل بالتوسع الاستيطاني في أراض تحتلها ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقلة عليها.

والمغرب واحد من أربع دول عربية تقاربت مع إسرائيل في عام 2020 في إطار مبادرة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة. والدول الثلاث الأخرى هي الإمارات والبحرين والسودان.

وقال المغرب إنه يريد قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

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