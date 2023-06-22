إحالة 5 أشخاص على القضاء لاستعمالهم مخلفات الدواجن لتسمين الأضاحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحرك كبير ذاك الذي تقوم به لجان المراقبة و التتبع و اليقظة المحدثة بمختلف أقاليم و جهات المملكة للوقوف على كل صغيرة و كبيرة قبل عيد الأضحى فيما يخص القطيع الموجه للذيح.

و في هذا الصدد، اكتشفت اللجان الإقليمية التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي “أونسا” حالات تسمين القطيع باستعمال مخلفات الدواجن و هو ما قد يعرض سلامة المواطنين و القطيع على حد سواء للخطر.

و قامت مصالح هاته اللجان بتحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح “أونسا” بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.

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