إحالة 5 أشخاص على القضاء لاستعمالهم مخلفات الدواجن لتسمين الأضاحي

2023-06-22 / 16:28
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تحرك كبير ذاك الذي تقوم به لجان المراقبة و التتبع و اليقظة المحدثة بمختلف أقاليم و جهات المملكة للوقوف على كل صغيرة و كبيرة قبل عيد الأضحى فيما يخص القطيع الموجه للذيح.

و في هذا الصدد، اكتشفت اللجان الإقليمية التي تضم في عضويتها عددا من ممثلي “أونسا” حالات تسمين القطيع باستعمال مخلفات الدواجن و هو ما قد يعرض سلامة المواطنين و القطيع على حد سواء للخطر.

و قامت مصالح هاته اللجان بتحرير 14 محضر مخالفة وإحالتها إلى النيابة العامة، ضمنها 5 حالات تتعلق بنقل مخلفات الدواجن لتسمين القطيع و9 حالات تتعلق ببيع الأدوية البيطرية غير المرخصة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت مصالح “أونسا” بسحب الترخيص الصحي لوحدة لإنتاج الأعلاف الحيوانية بجهة الدار البيضاء-سطات لعدم احترامها شروط السلامة الصحية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحكومة تصادق على مشروع قانون مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

الحكومة تصادق على مشروع قانون مكافحة تعاطي المنشطات في…

2023-06-22 / 16:22
Photo of أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة عيد الأضحى

أخنوش يهنئ الملك والمغاربة بمناسبة عيد الأضحى

2023-06-22 / 15:57
Photo of لجان المراقبة تحجز 419 رأسا من الأغنام والماعز بالضيعات و الأسواق

لجان المراقبة تحجز 419 رأسا من الأغنام والماعز بالضيعات…

2023-06-22 / 14:24
Photo of عروض معززة وأسعار تفضيلية.. الـONCF يطرح برنامجا خاصا بالفترة الصيفية

عروض معززة وأسعار تفضيلية.. الـONCF يطرح برنامجا خاصا بالفترة…

2023-06-22 / 14:06
Photo of ترؤس بايتاس للوفد الرسمي للحجاج يلغي ندوة المجلس الحكومي

ترؤس بايتاس للوفد الرسمي للحجاج يلغي ندوة المجلس الحكومي

2023-06-22 / 13:50
Photo of وزارة الفلاحة: عرض الأضاحي يغطي الطلب بشكل كبير

وزارة الفلاحة: عرض الأضاحي يغطي الطلب بشكل كبير

2023-06-22 / 13:18
Photo of الحموشي يتباحث مع مسؤولين برتغاليين تعزيز التعاون الأمني

الحموشي يتباحث مع مسؤولين برتغاليين تعزيز التعاون الأمني

2023-06-22 / 13:06
Photo of بسبب إنقاذ الحوامل وصغارهن.. أطباء وممرضون بسطات يحتجون “فيديو”

بسبب إنقاذ الحوامل وصغارهن.. أطباء وممرضون بسطات يحتجون “فيديو”

2023-06-22 / 13:01
Photo of نشرة انذارية: رياح قوية مرتقبة الجمعة والسبت بهذه المناطق

نشرة انذارية: رياح قوية مرتقبة الجمعة والسبت بهذه المناطق

2023-06-22 / 11:59
Photo of بنموسى: الوزارة ملتزمة بمواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا

بنموسى: الوزارة ملتزمة بمواكبة التحولات المرتبطة بالرقمنة والتكنولوجيا

2023-06-22 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق