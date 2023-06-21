اسرائيل تغتال خلية مقاومة عبر “طائرة مسيرة”

هبة بريس _ وكالات

شنت طائرة حربية بدون طيار، مساء الأربعاء، هجوما على سيارة فلسطينية قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

وقالت القناة 14 العبرية، إن الجيش الإسرائيلي قصف سيارة لفلسطينيين قرب حاجز الجلمة شمال جنين.

وأوضح الدفاع المدني الفلسطيني، إن الاستهداف نجم عنه استشهاد فلسطينيين كانوا داخل السيارة.

وقال بيان مشترك صادر عن جيش الاحتلال و”الشاباك”، إنه تم استهداف خلية نفذت عدة عمليات إطلاق نار على مستوطنات في الضفة الغربية.

وزعم جيش الاحتلال، أن الخلية المستهدفة نفذت عمليات إطلاق نار باتجاه المستوطنات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية

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