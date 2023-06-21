بودريقة يشرع في التعاقدات و يوقع رسميا لأول صفقة من جنوب إفريقيا

2023-06-21 / 14:47
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هبة بريس ـ رياضة 

أعلن نادي الرجاء الرياضي عن أولى تعاقداته هذا الموسم و ذلك من خلال التوقيع مع اللاعب الجنوب إفريقي هاشم دومينغيز.

و نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر بلاغا أكدت فيه أن رئيس الفريق محمد بودريقة وقع عقد انضمام اللاعب هاشم دومينغيز للنسور دون تحديد قيمة الصفقة و لا مدتها.

و سيكون الجنوب إفريقي دومينغيز أولى الصفقات الرسمية للنسور في عهد بودريقة، حيث سبق للاعب أن لعب لمنتخب بلاده في مرحلة سابقة كما أنه كان من بين أبرز لاعبي فريق صان داونز.

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