البرلمانية الكرجي للوزيرة: “ضربي دورة في مطرح النفايات لي خسرتو عليه 100 مليار”

2023-06-20 / 10:09
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجهت النائبة البرلمانية عائشة الكرجي عن حزب الاتحاد الإشتراكي سؤالا شفويا بمجلس النواب لوزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة ليلى بنعلي بخصوص وضعية مطارح النفايات.

و أوضحت البرلمانية الاشتراكية أن عددا من المطارح التي صرفت عليها الوزارة أموالا كبيرا قصد عصرنتها عادت لطبيعتها العشوائية و أضحت نقطة سوداء بحمولات و مشاكل كبيرة.

و قالت عائشة الكرجي للوزيرة بنعلي: “السيدة الوزيرة أدعوك لزيارة مطرح نفايات طنجة، ملي تنزلي من تي جي في سيري شوفي مطرح طنجة لي خسرتو عليه أكثر من 100 مليار و و مع ذلك باقي عشوائي”.

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