صحيفة إسبانية: حكيمي على رأس اهتمامات نادي ريال مدريد

هبة بريس - وكالات

كشفت وسائل إعلام، النقاب عن دخول اللاعب الدولي المغربي، أشرف حكيمي، دائرة اهتمام فريق ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أمس الخميس، أن إدارة النادي الملكي الإسباني وضعت المغربي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أشرف حكيمي، على رأس أهتماماته خلال الفترة المقبلة.

وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد قد منح الضوء الأخضر للتعاقد مع اللاعب حكيمي، ليضع الفريق الملكي اللاعب الدولي المغربي ضمن اهتماماته للتعاقد معه في الانتقالات الصفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا من أشرف حكيمي ومعه اللاعب لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، يعدان خياران مهمان بالنسبة لمدرب ريال مدريد، ولكن الأمر يتوقف على ناديهما وليس على الفريق الملكي نفسه.

ولفتت إلى أن اللاعب الدولي المغربي يعيش فترة ليست طيبة مع ناديه، باريس سان جيرمان، انعكست سلبا على مشواره مع الفريق الفرنسي، وهو الأمر الذي يقربه من ناديه السابق ريال مدريد.

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