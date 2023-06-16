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منظمة الصحة: استعدوا لمرض “أشد فتكا” من كوفيد-19

2023-06-16 / 10:07
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هبة بريس - وكالات

قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه يجب على العالم أن يكون مستعدا للاستجابة لتفشي مرض ” أكثر فتكا” من كوفيد-19.

في خطاب ألقاه أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن نهاية كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية لا تعني أن تهديد الصحة العالمي قد انتهى.

وقال في اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة: “خطر ظهور متغير آخر يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض والوفاة لا يزال قائما”.

وجاءت تصريحات تيدروس خلال إعلان منظمة الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض أن تساعد العلماء في التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.

وقال تيدروس في حفل الإطلاق إن الشبكة تهدف إلى منح كل دولة إمكانية الوصول إلى التسلسل الجيني الممرض والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص بها.

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‫3 تعليقات

  2. إذا سولت لكم أنفسكم الخبيثة الإغلاق من جديد وقطع أرزاق الفقراء واستعبادهم وإطلاق يد إبليس وجنوده للاغتناء… سوف تكون ثورة عالمية شعبية جارفة تجرف وتستأصل كل عبدة الشيطان في الأرض…

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