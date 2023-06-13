وزيرة السياحة: إنجاز “الأسود” كان له تأثير كبير على صورة المغرب

2023-06-13 / 16:07
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هبة بريس - لبنى أبروك

عبرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن تفاؤلها بعد الاشعاع القوي الذي عرفته بلادنا بفضل انجاز الفريق الوطني والاستقبال الملكي والشعبي ل”الأسود” والذي كان له تأثير كبير على صورة المغرب، وشكل فرصة جديدة للاشعاع في القطاع السياحي.

وبلغة الأرقام، كشفت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المغرب عرف اهتماما غير مسبوق وذكر أكثر من 17 مليون  مرة وأكثر 180 مليون تفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزيرة، على أن هذا الإنجاز سينعكس إيجابا على القطاع السياحي، بحيث ظهرت أسواق جديدة بالنسبة لوجهة المغرب كالولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والارجنتين والشرق الأوسط وافريقيا جنوب الصحراء.

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