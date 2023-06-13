حادث سير يودي بحياة الممثل الأمريكي تريت ويليامز

2023-06-13 / 11:42
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هبة بريس - وكالات

توفي الممثل الأمريكي تريت ويليامز (71 عاما) بعد تعرضه لحادث سير.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية أن ويليامز، الذي ترشح في السابق لجائزة غولدن جلوب، توفي مساء الاثنين عندما اصطدم سائق سيارة هوندا يحاول الدخول لساحة لتوقف السيارات بويليامز، الذي كان يقود دراجته البخارية ويسير في الاتجاه المعاكس.

وكان ويليامز، الذي يعرف بأدواره في مسلسل “ايفروود” و”هير”، يقضي عطلة نهاية الأسبوع في منزله في ولاية فيرمونت قبل ساعات من وقوع الحادث.

وأكدت الشرطة أن ويليامز كان يرتدي الخوذة وقت وقوع الحادث.

ويشار إلى أن ويليامز متزوج من الممثلة بام فان سانت، ولديهما ولد وبنت.

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