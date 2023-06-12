وضعت في متحف علوم البحار.. مصر تكشف مصير سمكة القرش “القاتلة”
كشف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في مصر الدكتور، عمرو زكريا حمودة، عن تفاصيل جديدة فيما يخص واقعة هجوم سمكة القرش على سائح روسي.
وأوضح أن سمكة القرش ماتت أثناء هجوم الصيادين عليها بعد واقعة الهجوم على السائح الروسي.
وأشار رئيس المعهد القومي في تصريحات لموقع “القاهرة 24″، إلى أنه تم تشريح وتحنيط قرش الغردقة من قبل علماء المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، مؤكدا أنه سيتم وضع سمكة قرش الغردقة في متحف علوم البحار بعد الانتهاء من إجراء البحوث الخاصة بالمعهد لمعرفة أسباب الهجوم.
وفي وقت سابق، قال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، إن أسماك القرش لا تتغذى على لحوم البشر وأي تغير في هذا السلوك حادث عارض، مشيرا إلى أنه توجد تغيرات في سلوكيات الحيوانات في كل مكان في العالم، وهذا سبب هجوم سمك القرش على السائح الروسي.
ونوه حمودة في تصريحات تلفزيونية، إلى أنه خلال عام كامل لم يحدث في مصر سوى حادث واحد لهجوم أسماك القرش وهذا ليس متوسطا للقياس، قائلًا: آخر حالة حدثت في مصر كانت من سنة فاتت في سهل حشيش، وده شيء طبيعي فهناك دول تحدث بها 40 حالة هجوم سمك القرش سنويا.
14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمه واغفر لهم وتجاوز عنه..
هجوم القرش على البشر سنويا يقدر بالعشرات ..
هناك من المصطافين من يغامر ويدخل الى جنبات البحر حيث يوجد أسماك قاتلة..
اللهم ارحمه واغفر له..
نتمنا من الباحثين ان يتعرفو علا هجومها للبشر مادامت لا تتغدا باللحوم البشر
لابد من وجود مراقبة علا الشواطىء بالخصوص هدا مهم ونحن مقبلين علا موسم الصيف ماداما هناك تغير في سلوكيات هده الحياونات علا علم العلماء
نتمنى من السلطات المصرية البحرية أن تقوم بحماية أماكن اصطياف المصطافين..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.الله ارحمه..
أسماك القرش تشكل خطر على المواطنين..
يجب المراقبة لي الشواطئ عالميا وان يكون هناك انضارات وتوعية لي الموسطافين في بعض المناطق لربما بها هدا النوع من هده الحيوانات القاتلة
في منظر مؤلم فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قرش التهم شاب روسي بوحشية ..
لاالاه إلا الله محمد رسول الله نتمنى أن لاتكرر مثل هذه الحوادث وان تكون مراقبة جادة في الشواطئ والتوعية من طرف الموختصين بهدا المجال
قل لن يصيبنا إلا ما كتبته الله لنا واللهم اعطينا حسن الخاتمة ولابد من الحيطة والحذر
هناك اماكن لايستحب الدخول لها في البحر لدا واجب علا المراقبين لي هده الشواطيء بوضع علامات واضحة الرؤية حتى مااذا تخطاها اللانسان تطبق عليه من تخطى حدوده ضلم نفسه