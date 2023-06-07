بالأرقام.. تراجع مبيعات الإسمنت بالمغرب

هبة بريس

أفادت الجمعية المهنية لشركات الإسمنت بأن مبيعات الإسمنت بلغت أزيد من 5,15 مليون طن عند متم ماي الماضي، أي بانخفاض بنسبة 2,33 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

وخلال شهر ماي لوحده، بلغت شحنات الإسمنت لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت ما يعادل 1.189.136 طن، مقابل 945.706 طن المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2022، أي بارتفاع بنسبة 25,74 في المائة، وذلك حسب المعطيات الصادرة عن أعضاء الجمعية، وهم “إسمنت تمارة”، و”إسمنت الأطلس”، و”إسمنت المغرب”، و”لافارج هولسيم المغرب”.

يشار أن شحنات الإسمنت المتراكمة عند متم أبريل 2023 قد بلغت أكثر من 3,96 مليون طن، أي بانخفاض بنسبة 8,46 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0