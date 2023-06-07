دراسة: إنفاق الأموال على النساء يقلل من احتمالات وفاتهن

هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة جديدة عن أن إعطاء الأموال للنساء يقلل من احتمالات وفاتهن بشكل ملحوظ.

ووفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” New York Times الأميركية، فقد وجد الباحثون أن معدلات الوفيات بين النساء في البلدان التي بدأت برامج التحويلات النقدية للفقراء انخفضت بنسبة 20%.

وأكدت الدراسة أن التحويلات النقدية المباشرة تعمل على تحسين فرص الالتحاق بالمدارس والاستمتاع بالخدمات الصحية وتدعم التغذية السليمة.

هذا واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 7 ملايين شخص في 37 دولة.

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