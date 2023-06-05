تذاكر مجانية للمترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية لولوج “معاهد فرنسية”

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الاثنين، عن فتح الباب لتقديم طلبات الاستفادة من التذاكر المجانية لفائدة المترشحات والمترشحين لاجتياز الاختبارات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية دورة 2023.

وقالت الوزارة في بلاغ لها إنها ستضع تذاكر مجانية للسفر ذهابا وإيابا عبر شركة الخطوط الملكية المغربية، لفائدة المترشحات والمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية، في جميع مسالك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا.

وأوضحت الوزارة أن هذه التذاكر تأتي تفعيلا للاتفاقية التي تجمع بينها وبين شركة الخطوط الملكية المغربية في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن هذه العملية تهم التلميذات والتلاميذ المسجلين أو الذين تابعوا دراستهم بالمراكز التحضيرية بالمدارس العليا بالمغرب السنة الأولى والثانية، والتلاميذ المؤهلين لاجتياز الامتحانات الشفوية للولوج إلى المعاهد والمدارس العليا الفرنسية، والمؤهلين للحصول على منح الاستحقاق بالمغرب برسم الموسم 2023/2024، وذلك حسب اللائحة المحددة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة.

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