الجيش المغربي يعزز ترسانته العسكرية بـ 33 دبابة تشيكية من طرز “T72”

2023-06-04 / 18:58
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هبة بريس - الرباط

تسلمت القوات المسلحة الملكية المغربية شحنة من أسلحة عسكرية تشيكية عبارة عن دبابات من نوع “T-72M”.

وقال منتدى “فار ماروك ” المتخصص في الشؤون العسكرية، أن “دولة التشيك واصلت تسليم المغرب دبابات T72M خلال سنة 2022، و هو ما أكده التحديث الأخير لبيانات موقع الأمم المتحدة الخاص بتجارة الأسلحة، فإضافة إلى 14 دبابة تسلمها المغرب في 2021، وصلت إلى المملكة 33 دبابة أخرى، لتنضاف إلى دبابات T72”.

وأورد المنتدى أن “المملكة كانت بصدد الحصول على أسطول إضافي من دبابات T72 من مخزون دولة التشيك، على أن تقوم شركة محلية بتطويرها إلى نسخة T72M قبل تسليمها للمغرب، بسبب الضغط الكبير على خطوط إنتاج الشركة بسبب المجهود لإرسال الدعم لأوكرانيا”.

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