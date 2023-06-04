إفران.. تسمين الغنم ببراز الدجاج يطيح ب 3 أشخاص وحجز 218 رأس

2023-06-04 / 09:34
18
ع محياوي _ هبة بريس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين اللوح بإقليم إفران، يوم أمس الجمعة، بمنطقة سيدي المخفي (سيدي عدي)، من اعتقال 3 أشخاص وحجز 218 رأس من الغنم و 12 طن من فضلات (البراز) الدجاج، كانت معدة لتسمين أضاحي العيد كانت ستشكل خطرا على صحة الانسان.

وبحسب مصادر “ هبة بريس ” الخاصة، فقد كانت مصالح الدرك الملكي بعين اللوح التابع لسرية الدرك بأزرو، قد توصلت بمعلومات دقيقة حول الحادث ليتم انتقال عناصر الدرك الملكي الى عين المكان للقيام بالمتعين تحت إشراف قائد قيادة الدرك الملكي بسرية أزرو وبتعليمات القائد الجهوي بمكناس العين التي لاتنام، وعناصر الدرك بمركز الدرك بسيدي المخفي، مكنتها من الكشف على تسمين رؤوس أغنام موجهة في إطار الترقيم الخاص بأضاحي عيد الأضحى.

وأضافت مصادرنا، أن هذه العملية حضرتها السلطات المحلية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مكونة من أطباء بيطرين، التي عاينت الحادث وتحرير محضر قانوني في القضية رفقة السلطات المحلية والدرك الملكي، قبل توقيف المشتبه فيهما في القضية.
وقد جرى وضع المشتبه فيهما، تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث والاستماع إليهم في محضر قانوني، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهم للعدالة بابتدائية أزرو.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق المملكة

نشرة إنذارية .. أمطار رعدية قوية بعدد من مناطق…

2023-06-04 / 11:04
Photo of طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة

طقس الأحد.. انتشار سحب منخفضة

2023-06-04 / 09:11
Photo of كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير قضية الهجرة مع المغرب

كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير…

2023-06-03 / 21:38
Photo of “امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

“امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

2023-06-03 / 20:57
Photo of تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في الامتحانات

تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في…

2023-06-03 / 20:23
Photo of فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

2023-06-03 / 19:05
Photo of العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis” بساحل فم الواد

العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis”…

2023-06-03 / 19:01
Photo of السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

2023-06-03 / 18:33
Photo of المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على ابتكار ممارسات جديدة للتعليم والتعلم

المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على…

2023-06-03 / 17:42
Photo of العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

2023-06-03 / 15:07

‫18 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بعض الفلاحين همهم الوحيد هو تحقيق أرباح خيالية دون مراعاة الشروط الصحية التي يتم تصميمها ..

  2. السجن ثم السجن والزجر ومصادرة رؤوس الأغنام لتوزيعها على الفقراء والمساكين..

  3. من غشنا ليس منا كما قال صلى الله عليه وسلم. على السلطات أن تقوم بالتشهير به لمعرفه الكل ..

  5. نتمنى ان تكون دوريات أمنية مكثفة خصوصا ونحن على عيد الاضحى ومراقبة انواع الاعلاف التي تقدم الى الاكباش..

  11. اتقوا الله في ما خلق ستعاقبون في الدنيا والاخرة حسبنا الله فيكم وفي اعمالكم الاجرامية

  14. هناك بشر لا ضمير لهم فاللهم ابعدهم عنا وفضح اعمالهم ونحتسبك عليهم في هذه الدنيا والآخرة يارب العالمين

  15. ياربي السلامة الله يخود فيهم الحق خربو اللبلاد او اللعباد بفعايلهم انتاع الشيطان محترمو لابكمة ولا نعمة

  17. نتمنا من القضاء ان لا تاخذهم بهم رحمة ولا شفقة يستحقون اشد العقوبات حتا يكونون عبرة للاخرين

  18. نحن في شهر فضيل شهر الحرومات وشهر عرفات اين خوف الخالق لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق