تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في الامتحانات

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 3 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و23 سنة، يشتبه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على نشر إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يروجون من خلالها لأجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهم متلبسين بترويج عشرة أجهزة إلكترونية من نوع “VIP” و119 بطارية صغيرة وسماعات لاسلكية دقيقة، علاوة على هواتف محمولة وسلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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