تطوان..تنسيق بين الأمن و”الديستي” يطيح بمروجي أجهزة الغش في الامتحانات

2023-06-03 / 20:23
0
هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 3 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و23 سنة، يشتبه في تورطهم في ترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على نشر إعلانات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يروجون من خلالها لأجهزة إلكترونية تستعمل في الغش في الامتحانات المدرسية، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفهم متلبسين بترويج عشرة أجهزة إلكترونية من نوع “VIP” و119 بطارية صغيرة وسماعات لاسلكية دقيقة، علاوة على هواتف محمولة وسلاح أبيض ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير قضية الهجرة مع المغرب

كاتبة الدولة الاسبانية تدعو دول أخرى للاقتداء بنموذج تدبير…

2023-06-03 / 21:38
Photo of “امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

“امتحان المحاماة”..مؤسسة وسيط المملكة توصي بالاعلان عن امتحان جديد

2023-06-03 / 20:57
Photo of فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

فوضى الدّراجات النّارية تعود إلى شوارع سطات

2023-06-03 / 19:05
Photo of العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis” بساحل فم الواد

العيون.. ظهور قناديل البحر من نوع فيزاليا “Physalia physalis”…

2023-06-03 / 19:01
Photo of السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن تحل بالمغرب

2023-06-03 / 18:33
Photo of المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على ابتكار ممارسات جديدة للتعليم والتعلم

المالكي: المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يحث على…

2023-06-03 / 17:42
Photo of العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

العيون- الساقية الحمراء: 13.726 مترشحا يجتازون امتحانات البكالوريا

2023-06-03 / 15:07
Photo of شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

شبكة اينوي للاتصالات تواصل سياسة الضحك على ذقون المشتركين

2023-06-03 / 14:25
Photo of أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية ويعتقل ” جزار” ومساعده

أولاد التايمة: الدرك يحجز كمية من لحوم الذبيحة السرية…

2023-06-03 / 13:30
Photo of ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن إيقاف مبحوث عنهم

ميسور.. حملات تمشيطية للدرك الملكي بوطاط الحاج تسفر عن…

2023-06-03 / 13:12

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق