توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والأرجنتين في مجال الصحة

هبة بريس

في إطار الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الأرجنتينية، استقبل وزير الصحة والحماية الاجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب، وزيرة الصحة الأرجنتينية، الدكتورة كارلا فيزوتي والوفد المرافق لها، يوم أمس الخميس فاتح يونيو 2023 بالرباط. وقد توج هذا الاستقبال بتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين في مجال الصحة.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية الأرجنتين في عدة مجالات، ولاسيما تعزيز وتقوية التعاون المثمر في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، لتحسين صحة سكان البلدين فيما يتعلق بتجويد الخدمات الصحية وتعزيز السيادة الدوائية والتغطية الصحية وتدبير الأزمات الصحية.

كما تروم هذه المذكرة إبراز جودة العلاقات المميزة التي تجمع بين المغرب والأرجنتين لأزيد من ستة عقود، والتي ما فتئت تتعزز من خلال التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وإعطاء دفعة قوية لمختلف الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب خاصة في المجال الصحي.

وتشمل مذكرة التعاون بين الطرفين مجالات السياسة الصيدلانية وما يرتبط بها من عمليات إنتاج الأدوية ومراقبتها ومكافحة الأدوية المزيفة؛ إضافة إلى إدارة وتنفيذ برامج صحية، فضلا عن تدبير المؤسسات الصحية والمستشفيات، ولا سيما إدارة حالات الكوارث والطوارئ الصحية، كما يشمل التعاون أيضا مجال التغطية الصحية الشاملة.

وخلال هذا الاستقبال عبر الطرفان عن التزامهما بتعبئة الموارد المالية والمادية اللازمة لتحقيق البرامج والمشاريع والإجراءات التي تندرج في إطار تنفيذ هذه المذكرة، إضافة إلى تعيين لجنة مشتركة ستتولى تتبع تنزيل مضامينها على مدى خمس سنوات قابلة للتجديد.

حضر مراسيم توقيع هذه المذكرة، كاتبة الدولة في العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية والتجارة الدولية، السيدة سيسيليا توديسكا بوكو، ومديرة العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا والشرق الأوسط، السيدة ماريا دي لوس أنجلوس أرييتا، إلى جانب السيد راوول إغناسيو غواتافينو، سفير جمهورية الأرجنتين بالمملكة المغربية، والسيد خوان لويس كورا، سكرتير الشؤون السياسية والاقتصادية بسفارة جمهورية الأرجنتين بالمغرب.

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