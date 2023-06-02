سوريا.. شجار في حفل زفاف يتطور إلى حرب بالقنابل

2023-06-02 / 11:31
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هبة بريس - وكالات

تحولت مشاجرة بين شخصين، في حفل زفاف، إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه القنابل المتفجرة، في ريف حمص الشمالي بسوريا.

وأسفر الاشتباك المسلح عن مقتل طفلة وأكثر من 17 إصابة بعضها وصفت بالخطيرة، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي السياق، قال المرصد إن نشطاء يعملون لديه رصدوا اليوم، أيضًا إصابة شاب بطلق ناري في رأسه، جرّاء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في قرية عز الدين بريف حمص الشمالي.

وأضاف أن المسلحين أقدموا على سرقة دراجته النارية قبل أن يلوذوا بالفرار لجهة مجهولة.

وتشير تقارير إلى أن حوادث القتل تتزايد؛ بسبب غياب الأمن وانتشار السلاح في كثير من المناطق السورية بعد حرب داخلية استمرت أكثر من 10 سنوات.

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