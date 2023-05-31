أمن وجدة يوقف سيدة تخلت عن رضيع في الشارع العام

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف سيدة تبلغ من 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريض حياة طفل قاصر للخطر.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الشرطة بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية السيدة المتورطة في التخلي عن الرضيع في ظروف من شأنها تعريضه للخطر وإيقافها.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيها من العثور بحوزتها على جرعات من مخدر الكوكايين و1046 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على ميزان إلكتروني يشتبه في استعماله في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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