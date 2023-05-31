أمن وجدة يوقف سيدة تخلت عن رضيع في الشارع العام

2023-05-31 / 13:08
0
هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء أمس الثلاثاء، من إيقاف سيدة تبلغ من 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وتعريض حياة طفل قاصر للخطر.

وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الشرطة بمدينة وجدة قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية السيدة المتورطة في التخلي عن الرضيع في ظروف من شأنها تعريضه للخطر وإيقافها.

كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيها من العثور بحوزتها على جرعات من مخدر الكوكايين و1046 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، علاوة على ميزان إلكتروني يشتبه في استعماله في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ورزازات.. صديقي يتفقد ويطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

ورزازات.. صديقي يتفقد ويطلق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية

2023-05-31 / 16:09
Photo of تطوان ..قاصر يــ..ـنهي حياته في ظروف غامضة

تطوان ..قاصر يــ..ـنهي حياته في ظروف غامضة

2023-05-31 / 15:46
Photo of أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

أمن القنيطرة يوقف 3 أشخاص متورطين في ترويج المخدرات

2023-05-31 / 15:16
Photo of الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى

الCNSS يعلن صرف المعاشات بصفة استثنائية قبل عيد الأضحى

2023-05-31 / 14:53
Photo of سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي تفاصيل نقل الحجاج المغاربة

سفير المغرب بالرياض يبحث مع الوزير السعودي تفاصيل نقل…

2023-05-31 / 13:51
Photo of مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

مكناس.. اعتقال عشريني رشق حافلة للنقل الحضري بالحجارة

2023-05-31 / 11:17
Photo of انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

انطلاق امتحانات الأولى بكالوريا “الجهوي” بمختلف مؤسسات المملكة

2023-05-31 / 10:34
Photo of طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

طقس الأربعاء.. قطرات مطرية مرتقبة بهذه المناطق

2023-05-31 / 09:11
Photo of يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة بنية ذات مستوى عالمي

يونس السكوري : مدينة المهن والكفاءات الرباط سلا القنيطرة…

2023-05-31 / 00:01
Photo of القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة والمعهد العالي للقضاء

القنيطرة.. تنظيم يوم دراسي بشراكة بين المعهد الملكي للشرطة…

2023-05-30 / 23:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق