وجدة .. العثور على رضيع حديث الولادة متخلى عنه

هبة بريس - وجدة

عثرت ساكنة الحي الحسني في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 30 ماي الجاري على رضيع حديث الولادة متخلى عنه.

وقامت بإبلاغ مصالح الأمن والوقاية المدنية، حيث تم نقل الرضيع الحديث الولادة من جنس ذكر فهو حي يرزق، الى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة رضيع حديث الولادة من جنس دكر حي يرزق، وبعد اخضاعه للفحوصات الطبية تم الاحتفاظ به بجناح الأطفال الخدج بنفس المستشفى.

وهذا، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الحيثيات والملابسات، وكشف عن الجانية التي تخلت عنه في ظروف قاسية.

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