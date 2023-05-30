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طقس الثلاثاء.. أمطار مرتقبة بعدد من مناطق المملكة

2023-05-30 / 09:04
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من المنطقة الشرقية والريف والسايس والأطلس المتوسط وشمال غرب البلاد.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بوالماس وبالسهول المتواجدة غرب الأطلس.

كما ستتكون بعض الكتل الضبابية بالسهول الشمالية وبهضاب الفوسفاط والسواحل الوسطى ، فيما يرتقب تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما وسط البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و 09 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ووالماس وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 16 و 22 درجة بسوس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية للمملكة.

وستكون ما بين 10 و 16 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بالشمال وسترتفع بالجنوب .

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز ، وما بين كاب سبارتيل والجرف ، وما بين طرفاية وبوجدور ، وقليل الهيجان بباقي السواحل محليا قليل الهيجان إلى هائج جنوب كاب بارباص.

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