6 تحديات تنتظر بودريقة من أجل إعادة الرجاء الرياضي إلى المسار الصحيح

هبة بريس : رياضة

تنتظر عدة تحديات محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي الجديد بعد انتخابه خلفا لعزيز البدراوي خلال الجمع العام الأخير للفريق الأخضر.

وسيكون بودريقة أمام تحد صعب وكبير من أجل إعادة فريق الرجاء الرياضي إلى منصات الألقاب من جهة وإنهاء الأزمة المالية الصعبة التي يتخبط فيها النادي.

1 – تجاوز الأزمة المالية

أول وأبرز تحدي ينتظر محمد بودريقة ومكتبه المديري هو تجاوز الأزمة المالية الخانقة التي يمر منها فريق الرجاء الرياضي من خلال إيجاد موارد مالية جديدة وخلق التوازن المادي داخل خزينة النادي، خاصة وأن الاستقرار المادي سيمكن الفريق من بلوغ أهدافه المسطرة.

2 – صرف مستحقات اللاعبين

يدين لاعبو الرجاء الرياضي لإدارة ناديهم بعدة منح خاصة بالمباريات وأخرى تهم أقساط منح التوقيع، وسيكون بودريقة ومكتبه المديري مطالبان بإيجاد حل لمشكلة مستحقات اللاعبين، والعمل خلال الموسم الكروي القادم على تسديد رواتب ومنح اللاعبين في آجالها المحددة.

3 – تجديد عقود اللاعبين

تنتهي عقود بعض اللاعبين البارزين في صفوف الرجاء الرياضي مع نهاية الموسم الحالي، وسيكون المكتب الجديد للرجاء أمام مهمة لإقناع هؤلاء بالتجديد خاصة الحارس الأول أنس الزنيتي والمدافع مروان هدهودي، إلى جانب نوفل الزرهوني الذي ينتهي عقده إعارته نهاية هذا الموسم.

4 – تعاقدات جديدة في الميركاتو

يعاني الرجاء الرياضي في الوقت الحالي من خصاص على مستوى تركيبته البشرية، وسيكون مكتب بودريقة مطالبا بإبرام تعاقدات جديدة وجيدة في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، سعيا للظهور بوجه أفضل في الموسم الكروي القادم، خاصة وأن جماهير الرجاء لن ترضى سوى باللعب على الألقاب.

5 – هيكلة النادي إداريا ورياضيا

عانى الرجاء الرياضي خلال الفترة الماضية من خلل على مستوى هياكله الداخلية سواء من الناحية الإدارية أو الرياضية، وسيكون المكتب الجديد للرجاء مطالبا بإعادة هيكلة النادي إداريا ورياضيا، من خلال الدفاع عن مصالح النادي وأيضا من خلال التوفر على إدارة رياضية ذات كفاءة عالية وقادرة على تدبير الجانب الرياضي.

6 – إعادة الرجاء إلى منصة الألقاب

أهم تحدي ينتظر بودريقة ومكتبه الجديد هو إعادة الرجاء الرياضي إلى منصة الألقاب بعدما لم يتبق للفريق هذا الموسم سوى واجهة كأس العرش، كما فشل في ضمان مشاركة قارية الموسم القادم، كما تعول جماهير الرجاء الرياضي على الإدارة الجديدة من أجل إعادة النسر الأخضر إلى منصات التتويج بداية بمسابقة كأس العرش التي أضحت الأمل الوحيد للفريق لإنقاذ الموسم.

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