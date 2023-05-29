سفير اليابان بسطات لدعم التمدرس بالعالم القروي

محمد منفلوطي_ هبة بريس

قام سفير دولة اليابان بالمغرب KURAMITSU Hideaki، وممثل مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي( jica) ببلادنا ITO Takashi، رفقة عبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، والمدير الإقليمي بسطات عبد العالي السعيدي، بزيارة إلى الثانوية الإعدادية مريزيك بالمديرية الإقليمية سطات.

الزيارة التي تأتي في إطار برنامج دعم قطاع التربية الأساس لتعزيز العرض المدرسي بالجهة، لتثمين العمل الذي تقوم به المؤسسة الممولة من لدن اليابان من خلال الوقوف على التحسن الملحوظ لمؤشرات تسجيل التلاميذ منذ بدء العمل بها سنة 2019.

وفي بداية الزيارة، قدّمت مديرة المؤسسة نبذة تعريفية عن المؤسسة ومراحل تطورها، معززة ذلك بأرقام ومعطيات تدل على ارتفاع مؤشرات التمدرس وجودة التعلمات .

إثر ذلك، ألقى مدير الأكاديمية كلمة رحّب في مستهلها بالسفير الياباني ومدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالمغرب، مثمّنا زيارة السيد السفير، مؤكّدا حرص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة و مصالحها الخارجية بهذه الجهة، ممثلة في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات على تعزيز برامج التعاون التربوي المدعومة من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وخاصة في مجال تعزيز العرض المدرسي بالجهة، مشيرا إلى أن دولة اليابان، من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي تعمل في المغرب منذ سنوات، وتساهم في مختلف برامج التعاون، تهم مجالات دعم التنمية المستدامة، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والمجالية، منوّها بمستوى تطور التزامات الوكالة بشأن قروض المساعدة العمومية لتنمية المغرب، والتي ساهمت في تمويل مشاريع تخص مجال قطاع التربية الوطنية، وذلك بتقديم الدعم المالي لبناء 08 ثانويات إعدادية بداخلية، منها 04 مؤسسات تعليمية بالمديرية الإقليمية سطات، واثنثين بالمديرية الإقليمية بنسليمان، وواحدة بالمديرية الإقليمية برشيد، ومثلها بالمديرية الإقليمية سيدي بنور. و ذلك برعاية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في إطار تنفيذ برنامج قطاع التعليم الأساسي.

واختتم المدير كلمته بتأكيده أن إحداث هذه المؤسسات التعليمية بالوسط القروي كان له أثر كبير في تشجيع التمدرس، ولاسيما تمدرس الفتاة، وكذا محاربة الهدر المدرسي، و توفير الظروف الملائمة لتمدرس جيد يهدف إلى تحقيق الانصاف و تكافؤ الفرص و الجودة المطلوبة.

ومن جهته، أكد السيد KURAMITSU أهمية قطاع التعليم ، مشدّدا على أن بلاده تجعله من أولوياتها، مبرزا دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، معربا عن سعادته بالدعم المالي والتقني الذي تقدمه بلاده للمغرب بما يعكس الشراكة القوية القائمة بين االبلدين.

-وبدوره، تحدّث السيد ITO Takashi عن دعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لقطاع التعليم الأساسي في المجالين المالي والتقني، مبرزا أن الهدف من هذا الدعم هو تعزيز التعليم المدرسي وتحسين جودة تعلم التلميذات والتلاميذ، مضيفا أن التعاضد بين الأشكال المختلفة للدعم المقدم من الــ JICA ، من شأنه أن يسهم في خلق تكامل العمل وبالتالي، تحقيق الأهداف المنشودة على النحو الأمثل.

وتعدّ هذه الزيارة جزءا من برنامج لدعم قطاع التربية الأساسية على المستوى الوطني (بناء 21 ثانوية إعدادية وداخلية)، 08 منها بجهة الدار البيضاء سطات، ومثلها بجهة مراكش آسفي، و 05 ثانويات إعدادية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وفي هذا السياق، موّلت دولة اليابان، عبر الوكالة اليابانية للمتعاون الدولي، الثانوية الإعدادية مريزيك التي تبلغ مساحتها 13648 مترا مربعا. وتتكون المؤسسة من 12 حجرة دراسية وداخلية تبلغ طاقتها الاستيعابية 80 سريرا، يستفيد منها 50 تلميذا (من بينهم 36 تلميذة)، وقد سجّلت المؤسسة منذ انطلاقها سنة 2019 ارتفاعا ملحوظا في عدد التلاميذ المسجلين بها، إذ انتقل من 167 تلميذا ( منهم 61 تلميذة) سنة 2019 إلى 435 تلميذا (منهم 188 تلميذة) سنة 2022، ورافق هذا التوجه زيادة في معدّل النجاح بالنظر إلى التلاميذ المسجلين؛ حيث انتقل من 59% خلال الموسم الدراسي 2019/2020 إلى 75% خلال الموسم الدراسي 2021/2022.

وتعتزم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي مواصلة دعمها لقطاع التعليم الأساسي من خلال التنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفقا لتوجهات المغرب الإستراتيجية في هذا السياق الإصلاحي لقطاع التربية والتكوين.

وفي ختام هذه الزيارة التي تركت أصداء طيبة، أشاد السيد السفير بسير العمل بهذه المؤسسة والنتائج الجيدة المحققة بها، منوها بالأثر الملحوط المتمثل في ارتفاع مؤشرات تمدرس التلميذات والتلاميذ، وجودة التعلمات لديهم، والتقليص من منسوب الانقطاع والهدر المدرسيين، وهو ما يتماشى والأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026.

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