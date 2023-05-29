لتوقيع اتفاقيات تعاون.. وزيرة المواصلات الإسرائيلية تصل المغرب

هبة بريس

أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريغيف، وصولها إلى المملكة المغربية، مساء أمس الأحد.

وقالت ريغيف في تغريدة نشرتها عبر تويتر: “هذه هي الزيارة الأولى لوزير مواصلات إسرائيلي إلى المغرب”.

وأضافت: “ستشمل الزيارة لقاء مع نظيري وزير النقل المغربي محمد عبد الجالي، وتوقيع اتفاقيات تعاون مهمة حول قضايا النقل بين البلدين”.

ولفتت إلى أنه “من ناحية شخصية سأضيء خلال الزيارة شمعة على قبر جدي الراحل”.

من جانبه، أشار شاي كوهين، رئيس بعثة سفارة إسرائيل بالرباط، في تغريدة إلى أن ريغيف “ستوقع ثلاث اتفاقيات ثنائية في مجالات النقل البحري وسلامة الطرق والاعتراف برخص القيادة”.

وأضاف كوهين: “هذا انعكاس مهم آخر لتوسيع علاقتنا”.

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