الذكاء الاصطناعي يفضّل مبابي على هالاند بجائزة الكرة الذهبية

هبة بريس _ رياضة

كشف موقع “سبورتسكيدا” الرياضي، أن الذكاء الاصطناعي فضّل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على نظيره النرويجي إيرلينغ هالاند، في الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الموقع أن التنافس القادم بين هالاند ومبابي، بعد نحو 15 سنة من التنافس بين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، سيكون هو محط أنظار عشاق كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

ومع ذلك، فإن الموقع قال إن برنامج الذكاء الاصطناعي “بارد” الذي تنتجه غوغل، فضل مبابي على هالاند، لأن الأول حقق كأس العالم مع فرنسا، وهو هداف منتظم للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

ولفت إلى أن “مبابي لاعب متكامل للغاية، وهو أيضا صغير جدا في السن، لذلك فإن لديه متسعا من الوقت للتحسن”.

وأشار البرنامج إلى أن هالاند لاعب جيد جدا أيضا، لكنه لم يفز بعد بأي ألقاب دولية كبرى. كما أنه أكثر عرضة للإصابة من مبابي.

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