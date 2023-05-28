الذكاء الاصطناعي يفضّل مبابي على هالاند بجائزة الكرة الذهبية

2023-05-28 / 09:35
0
هبة بريس _ رياضة

كشف موقع “سبورتسكيدا” الرياضي، أن الذكاء الاصطناعي فضّل النجم الفرنسي كيليان مبابي، على نظيره النرويجي إيرلينغ هالاند، في الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الموقع أن التنافس القادم بين هالاند ومبابي، بعد نحو 15 سنة من التنافس بين ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، سيكون هو محط أنظار عشاق كرة القدم خلال السنوات المقبلة.

ومع ذلك، فإن الموقع قال إن برنامج الذكاء الاصطناعي “بارد” الذي تنتجه غوغل، فضل مبابي على هالاند، لأن الأول حقق كأس العالم مع فرنسا، وهو هداف منتظم للدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

ولفت إلى أن “مبابي لاعب متكامل للغاية، وهو أيضا صغير جدا في السن، لذلك فإن لديه متسعا من الوقت للتحسن”.

وأشار البرنامج إلى أن هالاند لاعب جيد جدا أيضا، لكنه لم يفز بعد بأي ألقاب دولية كبرى. كما أنه أكثر عرضة للإصابة من مبابي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفريق الوطني المغربي يحرز لقب كأس محمد السادس الدولية للبولو

الفريق الوطني المغربي يحرز لقب كأس محمد السادس الدولية…

2023-05-27 / 21:45
Photo of عبد الرزاق حمد الله يتوج مع إتحاد جدة بطلا للدوري السعودي

عبد الرزاق حمد الله يتوج مع إتحاد جدة بطلا…

2023-05-27 / 21:08
Photo of تيسودالي يستعيد حاسته التهديفية ويقود جينت للفوز أمام فيستيرلو في الدوري البلجيكي

تيسودالي يستعيد حاسته التهديفية ويقود جينت للفوز أمام فيستيرلو…

2023-05-27 / 20:00
Photo of جائزة للا مريم لكرة المضرب .. الإيطالية لوسيا برونزيتي تتوج باللقب

جائزة للا مريم لكرة المضرب .. الإيطالية لوسيا برونزيتي…

2023-05-27 / 19:21
Photo of بعد تتويجه بالبوندسليغا.. مزراوي يصل إلى اللقب الثامن في مشواره الاحترافي

بعد تتويجه بالبوندسليغا.. مزراوي يصل إلى اللقب الثامن في…

2023-05-27 / 18:52
Photo of بايرن ميونيخ ينتزع لقب الدوري الألماني من دورتموند

بايرن ميونيخ ينتزع لقب الدوري الألماني من دورتموند

2023-05-27 / 17:14
Photo of قصة ملهمة : ضياء الجرموني من الجيدو لملاعب كرة القدم

قصة ملهمة : ضياء الجرموني من الجيدو لملاعب كرة…

2023-05-27 / 14:21
Photo of هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-27 / 12:43
Photo of دعما لفينيسيوس.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

دعما لفينيسيوس.. البرازيل يواجه منتخبين أفريقيين وديا

2023-05-27 / 11:11
Photo of رسميا.. انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

رسميا.. انتخاب محمد بودريقة رئيسا جديدا للرجاء الرياضي

2023-05-26 / 20:14

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق