مسؤول هندي أمر بإفراغ سد ضخم من المياه.. “لإنقاذ هاتفه”

2023-05-27 / 23:33
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هبة بريس - وكالات

أمرت السلطات الهندية بإيقاف مسؤول حكومي، بعد أن أمر بإفراغ سد من المياه حتى يتمكن من استعادة هاتفه.

وقالت تقارير إعلامية إن راجيش فيشواس أسقط هاتفه من نوع سامسونغ في السد أثناء التقاط صورة سيلفي، مضيفة أنه أمر بتجفيف السد من المياه، على اعتبار أن هاتفه يحتوي على بيانات حكومية حساسة يجب استرجاعها.

ووقعت الواقعة في سد خركتا في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند.

وبعد أن استغرق الأمر 3 أيام لإفراغ السد من المياه المخزنة داخله، وجد فيشواس، الذي يعمل في مفتشية الغذاء، أن هاتفه معطل ولا يمكن أن يعمل مجددا بعد أن غمرته المياه لمدة طويلة.

وفي أعقاب ذلك، جرى إيقاف فيشواس عن العمل، بعد اتهامه بإساءة استخدام منصبه.

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