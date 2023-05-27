هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2023-05-27 / 12:43
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هبة بريس - وكالات

حصل إرلينغ هالاند‭ ‬مهاجم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في البطولة اليوم السبت، بعد موسم أول له في المسابقة حطم خلاله الكثير من الأرقام القياسية وسجل أهدافا غزيرة قادت سيتي للقبه الثالث على التوالي.

وسجل هالاند (22 عاما) 36 هدفا في 35 مباراة هذا الموسم، محطما الرقم القياسي السابق البالغ 34 هدفا في موسم واحد بالدوري الممتاز والذي تقاسمه آندي كول وآلان شيرر وصمد نحو ثلاثة عقود.

وحصل المهاجم النرويجي على الجائزة بفضل أصوات الجمهور وقادة أندية الدوري العشرين ولجنة من خبراء كرة القدم.

وفاز لاعبو سيتي بالجائزة على مدار أربعة مواسم متتالية، حيث حصل كيفن دي بروين عليها في موسمي 2019-2020 و2021-2022 وروبن دياز موسم 2020-2021.

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